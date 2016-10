Tier soll Frau getötet haben Halterin von Kuh "Verona" erneut vor Gericht

Eine Frau spaziert mit ihrem Hund an Wiesen und Weiden entlang. Plötzlich sieht sie sich der ausgebüxten Kuh "Verona" gegenüber - wird angegriffen und totgetrampelt. Von diesem Geschehen im August 2011 im hessischen Greifenstein geht zumindest die Staatsanwaltschaft aus. Rund fünf Jahre später muss das Amtsgericht Dillenburg erneut klären, ob wirklich "Verona" als Täterin infrage kommt. Ein kniffliger Fall, zumal es neue Spuren gibt.

Auf der Anklagebank sitzt die Halterin des Rindes, ihr wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die 63-Jährige soll nicht genug getan haben, um das freilaufende Tier wieder einzufangen. Mehrere Tage war ihre Kuh in Freiheit, zusammen mit einem frisch geborenen Kalb.

"Von der Beweiswürdigung her ist das ein sehr schwieriges Verfahren", sagt Oberstaatsanwalt Uwe Braun zum Prozessauftakt. "Wir haben das Problem, dass es keine unmittelbaren Zeugen gibt, nur eine Spurenlage." So wurde an der Kleidung der Toten DNA von "Verona" sichergestellt. Auch die Verletzungen der 57-Jährigen ließen auf eine Kuh-Attacke schließen. Das reichte dem Gericht damals für eine Verurteilung. "Veronas" Halterin wurde verwarnt und erhielt eine Geldstrafe auf Bewährung. Das Oberlandesgericht Frankfurt hob das Urteil wegen formaler Fehler allerdings auf, weswegen nun erneut verhandelt wird.

Fühlte sich "Verona" bedroht?

Aus Sicht der Anklage passierte Folgendes: Die Kuh und ihre Herde werden auf eine andere Weide getrieben. Dabei läuft "Verona" davon. Wenige Tage später trifft das Tier, das kurz zuvor gekalbt hat, auf die Spaziergängerin. Getrieben vom Mutterinstinkt greift die Kuh an. Möglicherweise habe sie sich vom Hund der Spaziergängerin bedroht gefühlt, sagt Braun.

Für die Angeklagte sind das alles lediglich "Mutmaßungen". Es sei keine Gefahr von der Kuh ausgegangen. "Eine Kuh zieht sich die ersten Tage mit ihrem Kalb zurück", sagt sie. Die 63-Jährige berichtet von verschiedenen Überlegungen und Versuchen, die Tiere einzufangen. Immer wieder habe sie nachgesehen, wo "Verona" steckt. "Sie hätten nichts anderes machen können", betont sie.

Beim ersten Verfahren sagte ein Gutachter aus, man habe nur DNA-Spuren von "Verona" auf der Kleidung der Toten gefunden. Mittlerweile gibt es auf Initiative der Verteidigung ein neues Gutachten eines anderen Labors - das zu anderen Erkenntnissen kommt. Experten der Uni Göttingen nahmen die sichergestellten DNA-Proben unter die Lupe - und stellten fest, dass die Spuren von mindestens drei Rindern stammten: von "Verona" sowie zwei anderen, unbekannten Tieren.

Es könnten theoretisch sogar weitere Tiere als Spurenverursacher infrage kommen, erläutert der Sachverständige Bertram Brenig vor Gericht. Die sechs auffälligen Spuren könnten nicht sicher zugeordnet werden. Die unterschiedlichen Ergebnisse erklärt er mit feineren Methoden beim zweiten Gutachten.

Das Gericht will morgen sein Urteil fällen.