Mord an Wuppertaler Unternehmerehepaar Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Am 19. März wurden der 91-jährige Enno Springmann und seine drei Jahre jüngere Ehefrau Christa in ihrer Villa in Wuppertal getötet. Lange sorgte der Fall für Rätselraten. Jetzt nahm die Polizei zwei Tatverdächtige fest.

Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge handelt sich um einen 25-jährigen Enkel des Ehepaars sowie dessen 44-jährigen Bekannten. Aufgrund wochenlanger intensiver Ermittlungen und dem Nachweis tatrelevanter DNA- und Faserspuren sei es gelungen, die beiden Männer zu ermitteln. Sie sollen das Ehepaar gemeinschaftlich getötet haben.

Als Tatmotiv werde Habgier vermutet - der Enkel soll befürchtet haben, vom Erbe der Kunstmäzene ausgeschlossen zu werden. Sein Bekannter, der geschäftlich mit ihm verbunden sei, soll sich finanzielle Zuwendungen vom Enkel erhofft haben.

Der Fall hatte in Wuppertal für Entsetzen gesorgt. Das Ehepaar Springmann hatte Kunst und Kultur mit Bezug zu der nordrhein-westfälischen Stadt gefördert, 1995 eine eigene Stiftung gegründet und jährlich einen Kulturpreis vergeben.