Dorfhain in Sachsen Fingerabdrücke bestätigen Identität des toten Asylbewerbers

Bei dem in Sachsen gefundenen Erfrorenen handelt es sich um einen Iraker, den eine Bürgerwehr 2016 in Arnsdorf an einen Baum fesselte. Er hätte im Prozess gegen vier Angeklagte als Zeuge aussagen sollen.