Bahnhof Dortmund-Scharnhorst Fahrkartenautomat gesprengt - ein Mann tot

Bei einer Detonation an einem Fahrkartenautomaten in Dortmund ist am frühen Dienstagmorgen ein Mann gestorben. In der Nacht habe es zunächst einen Hinweis auf einen lauten Knall an dem Bahnhof Dortmund-Scharnhorst gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Auf dem Bahnsteig entdeckten Einsatzkräfte einen völlig zerstörten Fahrscheinautomaten. Davor lag ein Schwerverletzter. Der Mann sei trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort gestorben, sagte der Sprecher.

Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Toten um einen 31 Jahre alten Deutschen aus Dortmund. Ein 26-Jähriger sei in der Nähe des Tatortes festgenommen worden und werde befragt. Der Mann habe angegeben, den 31-Jährigen gekannt zu haben. Er habe ihn zufällig am Bahnhof getroffen.

Im Zugverkehr zwischen Dortmund und Hamm kam es zu Behinderungen, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin sagte. Züge wurden umgeleitet.

Die Kripo Dortmund hat laut der Lokalzeitung "Ruhr Nachrichten" in dem Fall Ermittlungen aufgenommen.