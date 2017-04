Nach Anschlag in Dortmund Ermittler beantragen Haftbefehl gegen Verdächtigen

Der Haftbefehl gegen den Iraker Abdul Beset A. wurde laut Bundesanwaltschaft wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) beantragt. A. soll im Irak 2014 dem IS angeschlossen und eine Einheit der Dschihadistengruppe angeführt haben. Die Gruppe soll an Entführungen, Erpressungen und Hinrichtungen beteiligt gewesen sein.

Im März 2015 sei er in die Türkei gereist, hieß es von den Ermittlern. 2016 soll A. über die Türkei nach Deutschland eingereist sein. Nach seiner Ankunft soll er mit IS-Mitgliedern Kontakt gehalten haben.

Der 26-Jährige war im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Dortmunder Anschlag vorläufig festgenommen worden. Es gibt einen zweiten Verdächtigen, der allerdings nicht festgenommen wurde. Es handelt sich um einen 28-jährigen Deutschen aus Fröndenberg im Kreis Unna.

Von der Bundesanwaltschaft gibt es bisher keine Informationen, ob die beiden Männer schon straffällig waren und in welcher Beziehung sie zueinander standen. Keine Details gab es auch zu Zündmechanismus und die Art des Sprengstoffes.

Drei Sprengsätze mit Metallstiften waren am Dienstag gegen 19.15 Uhr nahe dem Mannschaftsbus von Borussia Dortmund detoniert. Der spanische BVB-Verteidiger Marc Bartra und ein Polizist wurden verletzt, das Spiel wurde auf Mittwoch verlegt. Rund um die Partie blieb es friedlich (den Spielbericht lesen Sie hier). Die Fans verhielten sich nach Angaben der Dortmunder Polizei vorbildlich.

Ermittler sind nicht sicher, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat. Die Behörden ziehen deshalb auch in Betracht, dass gewaltbereite Fußballfans, Rechtsextreme oder Erpresser verantwortlich seien könnten.

Die Ermittler versuchen, Schlüsse aus drei gleichlautenden Bekennerschreiben zu ziehen, die am Tatort gefunden wurden. Dies und der Inhalt der Schreiben wären für Islamisten eher untypisch. Auf dem Schreiben gibt es keinerlei IS-Symbole wie etwa die typische Fahne.