Wiederaufnahmeverfahren in Dortmund 30 Jahre weggesperrt. Unschuldig?

Landgericht Dortmund, Saal 130, 14.04 Uhr. Dirk K. versteckt sein freundliches Gesicht mit Brille unter der Kapuze seiner leuchtend blauen Regenjacke, er will sich nicht den Fotografen zeigen.

Der 52-Jährige lebt in einer betreuten Einrichtung. Seit mehr als einem Jahr gilt er als freier Mann. Fast 30 Jahre lang galt er als gefährlich, nicht therapierbar. Er war in geschlossenen Abteilungen verschiedener Landeskliniken untergebracht: in der forensischen Psychiatrie für schuldunfähige Straftäter.

Dirk K. galt als Mörder des kleinen Nara Michael aus Essen-Stadtwald.

Der sieben Jahre alte Junge war am 22. April 1985 nicht vom Spielen nach Hause gekommen. Hubschrauber flogen über die Stadt, Polizeibeamte durchkämmten die Gegend. Einen Tag später wurde die Leiche des Kindes im Schellenberger Wald gefunden: 300 Meter von seinem Elternhaus entfernt. Nara Michael war sexuell missbraucht und erwürgt worden.

Dirk K. aus der Nachbarschaft, damals 21 Jahre alt, wurde während der Beerdigung des Jungen festgenommen. "Hinweis Nr. 81" hatte die Ermittler auf seine Spur gebracht, heißt es. In der Vernehmung gestand Dirk K., den Jungen auf dem Spielplatz angesprochen, ihn missbraucht und getötet zu haben. Der Siebenjährige hätte nicht aufgehört, zu schreien. Später widerrief Dirk K. sein Geständnis.

Am 11. November 1986 sprach das Landgericht Essen ihn aus formalen Gründen vom Vorwurf des Mordes frei - nach zwei Prozesstagen. Dirk K. galt als schuldunfähig, die Kammer hielt ihn jedoch für den Täter und wies ihn in die geschlossene Psychiatrie ein.

1997 meldete sich ein Anwalt bei den Ermittlungsbehörden: Sein Mandant, ebenfalls in einer psychiatrischen Klinik untergebracht, habe den Mord an dem Jungen gestanden. Die Staatsanwaltschaft bewertete dieses Geständnis jedoch als wertlos.

"Dürfte in der Bundesrepublik schon einmalig sein"

Dirk K.s Rechtsanwalt Achim Lüdeke, spezialisiert auf Unterbringungsrecht, ist davon überzeugt, dass das Landgericht Essen anders geurteilt hätte, hätte es das Geständnis von 1997 damals schon gekannt. Lüdeke beantragte 2013 die Wiederaufnahme des Strafverfahrens. Das Landgericht Dortmund lehnte den Antrag 2015 zunächst ab; das Oberlandesgericht Hamm gab jedoch einer Beschwerde Lüdekes statt - und die 39. Strafkammer am Landgericht Dortmund genehmigte schließlich 2016 das Wiederaufnahmeverfahren.

Lüdeke sitzt an diesem Donnerstag neben Dirk K. und sagt: "Das Ziel dieser Hauptverhandlung ist ein Freispruch." Er wolle nicht von einem Justizskandal sprechen, aber es dürfte in der Bundesrepublik schon einmalig sein, dass ein Mensch "über 31 Jahre lang seiner Freiheit beraubt wurde". Dirk K. nickt zustimmend.

Der erste Verhandlungstag beginnt mit einer Anregung des Staatsanwaltes: Die Öffentlichkeit soll für die komplette Dauer des Prozesses ausgeschlossen werden - wie schon im ursprünglichen Verfahren vor dem Landgericht Essen 1986. Lüdeke tritt dem Vorschlag nicht entgegen, so dass der Vorsitzende Richter um 14.16 Uhr den Ausschluss der Öffentlichkeit verkündet, "da das Verfahren die Unterbringung in einem psychischen Krankenhaus zum Gegenstand hat".

Für die Strafkammer und die weiteren Prozessbeteiligten beginnt nun eine Hauptverhandlung mit schwieriger Beweisaufnahme: Nach mehr als drei Jahrzehnten dürften sich viele Zeugen und Vernehmungsbeamte nur schwer an Details von damals erinnern, sofern sie noch verhandlungsfähig oder am Leben sind. Gegen Dirk K. gibt es bislang keine belastenden Beweise, keine DNA-Spuren.

Und es gibt noch eine weitere Entwicklung, die die Aufklärung erschwert: Der Mann, der 1997 angab, Nara Michael getötet zu haben, hat sein Geständnis inzwischen widerrufen.