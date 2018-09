Prozess um Dreifachmord "Als ich mich nach dem Bier bückte, hat er zigmal mit einem Pflasterstein zugeschlagen"

Jörg W. und Kevin R. droht die höchste Strafe, die das deutsche Recht hergibt: lebenslange Freiheitsstrafe und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Gleich zu Beginn des zweites Verhandlungstages vor dem Landgericht Bielefeld weist Richter Georg Zimmermann die Angeklagten darauf hin, dass auch noch Sicherungsverwahrung hinzukommen könnte. Dann könnte das Urteil "lebenslang" tatsächlich dazu führen, dass sie bis zum Ende ihrer Tage hinter Gittern bleiben.

Jörg W. ist 51 Jahre alt, ein großgewachsener, schlanker Mann mit gepflegtem Bart und Halbglatze. Mit seiner Frau betrieb er bis zu seiner Festnahme im ostwestfälischen Hille einen Hof mit zehn Pferden, drei Hunden und sechs Katzen. Seit September muss er sich wegen Mordes vor der 1. Großen Strafkammer verantworten.

Drei Männer soll Jörg W. ermordet haben. Zunächst soll er Anfang August 2017 seinen 72 Jahre alten Nachbarn, Gerhard F., getötet haben, im selben Monat den 64-jährigen Hilfsarbeiter Joachim K., der auf seinem Hof lebte, und am 4. März 2018 den 30 Jahre alten Fadi S. aus dem niedersächsischen Stadthagen. W. soll dem libanesischen Maurer 5000 Euro geschuldet haben.

Jörg W. will sich in der Hauptverhandlung nicht äußern

Der Mitangeklagte Kevin R., 24 Jahre alt, soll an den Tötungen mitgewirkt haben. Die beiden Angeklagten verband eine Art Vater-Sohn-Beziehung. Ihr Motiv soll Habgier gewesen sein. W. soll nach dem Tod der Männer die Rente von Gerhard F. vom Konto abgehoben und von Joachim K. 3200 Euro gestohlen und dessen Sozialleistungen erschlichen haben. Auch auf das Haus von F. sollen die Angeklagten es abgesehen haben.

Jörg W. werde sich in der Hauptverhandlung weder zu seiner Person noch zur Sache äußern, kündigen seine Verteidiger am Donnerstag an. Kurz nach seiner Festnahme im März 2018, wenige Tage nach dem Tod von Fadi S., hatte W. noch gesprochen. Der Richter verliest am Donnerstag das Protokoll der Vernehmung.

Es ist eine wilde Geschichte, die W. erzählt hat. Er habe Fadi S. im Internet über eine Anzeige kennengelernt. Es sei um Immobiliengeschäfte gegangen, für die S. einen Geschäftspartner gesucht habe. Sie hätten sich bereits einmal getroffen und Anfang März ein weiteres Mal treffen wollen, auf dem Grundstück des verschwundenen Nachbarn Gerhard F. Der war da schon tot.

Als W. dort ankam, habe das Scheunentor offen gestanden. Fadi S. habe blutend auf dem Boden gelegen. Zwei Männer hätten bei S. gestanden, mit einem Messer und einem Hammer in der Hand. Als die Männer ihn bemerkt hätten, sei Jörg W. weggerannt. Am Abend habe die Frau von Fadi S. ihn angerufen und nach ihrem Mann gefragt. Auch die Polizei meldete sich. Von seiner angeblichen Beobachtung der zwei Männer erzählte W. ihnen nichts, sagte stattdessen, Fadi S. sei gar nicht erschienen.

Am nächsten Tag floh Jörg W. nach Bayern. Er habe Angst vor der Familie von S. gehabt, sagte er in der Vernehmung. Diese hätte ihn bedroht.

Eine Aussage soll nicht verwertet werden, fordern die Verteidiger

Am 10. März wird Jörg W. in Reit im Winkl festgenommen. Die Polizei hatte in der Scheune des Nachbarn die Leiche von Fadi S. gefunden. Vier Tage nach W.s Festnahme entdecken die Ermittler die Leichen von Gerhard F. und Joachim K., vergraben auf dem Grundstück von Jörg W. Im Auto von W. hatte die Polizei die EC-Karten der beiden gefunden.

Wenige Tage nach der richterlichen Vernehmung widerrief Jörg W. seine Angaben. Es sei falsch, was er zum Tod von Fadi S. gesagt habe. Er selbst habe ihn getötet. Die Verteidigung kündigte am Donnerstag an, der Verwertung dieser Aussage zu widersprechen. Es sei keine ordentliche Vernehmung gewesen, sagen sie, daher dürfe das Gericht die Angaben nicht verwenden. Doch es gibt noch eine weitere Aussage von Jörg W.

Auch gegenüber der Rechtspsychologin Sabine Nowara hat er Angaben gemacht. Wieder schilderte er eine neue Version. Nowara erstellt ein Gutachten über W., darin geht es auch um die Frage, ob bei dem Angeklagten ein Hang zu schweren Straftaten vorliegt und damit im Falle seiner Verurteilung die Voraussetzung für die Sicherungsverwahrung gegeben ist. Zu dieser Frage sagt Nowara an diesem Tag nichts. Stattdessen gibt sie wieder, was W. ihr berichtet hat.

"Das werden Sie wahrscheinlich jeden Tag hören, aber ich bin unschuldig", sagte er der Psychologin. Diesmal gibt er nicht zwei unbekannten Männern, sondern dem Mitangeklagten Kevin R. die Schuld am Tod von Fadi S. Auch Gerhard F. und Joachim K. soll Kevin R. getötet haben.

Es ist ein unstetes Leben, das Jörg W. der Psychologin schildert. Seine Mutter sei früh gestorben. Nach dem Hauptschuldabschluss habe er eine Ausbildung zum Dreher gemacht, danach sei er erst zur Bundeswehr und dann zur Fremdenlegion gegangen. Schließlich habe er sich unter anderem als Fahrradverkäufer und Trödelhändler durchgeschlagen.

"Geld war genug da" - eine Lüge

Mit seiner zehn Jahre älteren Frau sei er schließlich von Duisburg auf den Hof nach Hille gezogen. "Geld war genug da", sagte er der Psychologin. Eine Lüge, wie die Ermittlungen ergaben. Tatsächlich war er verschuldet.

"Dass ich Gerhard F. mit einem Stein erschlagen und die Treppe runtergestürzt habe, das ist alles falsch", sagte W. der Psychologin: "Das hat alles der Kevin getan." Warum er nicht zur Polizei gegangen sei, fragte Nowara. "Würden Sie Ihr eigenes Kind wegen Mordes anzeigen?", habe er zurückgefragt.

Wenige Wochen nach dem Tod von Gerhard F. dann der nächste Tote. Laut Jörg W. habe er mit Kevin R. und Joachim K. gegrillt. Jörg W. sagte, er habe sich gerade nach einer Bierflasche gebückt, als Kevin R. "zigmal mit einem Pflasterstein zugeschlagen" und noch mit einem Messer auf Joachim K. eingestochen habe.

Dann die nächste abenteuerliche Geschichte. Ein gutes halbes Jahr nach der zweiten Tat, im März 2018, habe er mit Fadi S. und Kevin R. in der Scheune des Nachbarn gestanden. S. soll Jörg W. gebeten haben, einen Anschlag zu verüben. Was für ein Anschlag das sein sollte, schilderte er der Psychologin nicht. Er habe dann mit einem Hammer zugeschlagen, so W. "Das war alles zu viel für mich. Erst die Morde, dann sollte ich auch noch einen Anschlag machen", zitiert die Psychologin ihn vor Gericht. W. habe beteuert, dass er Fadi S. nicht getötet hat: "Ich weiß genau, dass ich niemanden umgebracht habe." Jörg W. sagte, er vermute, dass Kevin R. später noch einmal in die Scheune gegangen sei und Fadi S. erschlagen habe.

Während Psychologin Noware spricht, schüttelt Kevin R. immer wieder den Kopf. Bisher hat R. vor Gericht geschwiegen. Nun kündigt sein Verteidiger eine Aussage seines Mandanten an. Es ist zu erwarten, dass zu den drei Versionen von Jörg W. noch eine weitere hinzukommen wird.