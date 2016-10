Tag der Einheit Mehrere Polizeiwagen in Dresden angezündet

Unbekannte haben in Dresden mehrere Einsatzwagen der Polizei angezündet. Die drei Autos, die auf einem Parkplatz standen, können nicht mehr benutzt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei einem BMW sei der komplette Motorraum ausgebrannt, ein Mercedes Vito und ein VW T5 seien nach Brandschäden im Frontbereich nicht mehr einsatzbereit. Der Sachschaden betrage mehrere Zehntausend Euro.

Zu der Tat in der Nacht zum Sonntag bekannte sich den Angaben zufolge zunächst niemand. Die Ermittler gehen von einer politischen Motivation aus und "sehen auch einen Zusammenhang zum aktuellen Polizeieinsatz anlässlich des Tages der Deutschen Einheit". Die Feierlichkeiten in Dresden hatten am Samstag mit einem großen Bürgerfest begonnen - die Polizei meldete am Abend einen "reibungslosen" Einsatz ohne besondere Vorkommnisse.

In der Nacht zum Sonntag gab es hingegen noch einen weiteren Zwischenfall: In einer Straße wurden den Angaben zufolge Graffiti gesprüht, darunter der Spruch: "Ganz Dresden hasst die Polizei". Ein Verdächtiger wurde laut Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen. Nun werde geprüft, ob ein Zusammengang zu den in etwa 2,5 Kilometern Entfernung angezündeten Polizeiautos besteht.

Die Sicherheitsvorkehrungen in Dresden für die Einheitsfeierlichkeiten wurden verschärft, nachdem am Montag Sprengstoffanschläge auf eine Moschee und ein Kongresszentrum verübt worden waren. Zum offiziellen Festakt am Montag werden Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Stadt erwartet.