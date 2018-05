Angriff auf Polizisten in Flüchtlingsunterkunft 42-Jähriger soll abgeschoben werden

Ein Mann aus Georgien, der an einer Ausschreitung in einer Dresdner Erstaufnahmeeinrichtung beteiligt war, soll abgeschoben werden. Der Flüchtlingsrat kritisiert unterdessen die Zustände in der Unterkunft.