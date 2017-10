Dresden Zwei Schwerverletzte nach Explosion in Drogenlabor

Bei der Explosion eines Drogenlabors in einem Dresdner Mehrfamilienhaus sind zwei Männer schwer verletzt worden. Die Wucht der Detonation in einer Wohnung im vierten Obergeschoss zerstörte die Wand zwischen Wohnzimmer und Küche und verrückte eine Schlafzimmerwand, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Die beiden Mieter im Alter von 32 und 34 Jahren kamen schwerverletzt ins Krankenhaus.

Beamte fanden in der Wohnung mehrere Cannabispflanzen und Sprayflaschen für Feuerzeuggas. Die Ermittler vermuten, dass die Explosion bei der Herstellung von Cannabisöl verursacht wurde.

Insgesamt mussten die Mieter von vier Wohnungen das Haus verlassen. Wann sie zurückkehren können, ist unklar. Die mutmaßlichen Täter bleiben unter Bewachung im Krankenhaus. Gegen sie wird wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.