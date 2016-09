Nahe der US-Grenze Mexikanische Polizei stellt mutmaßliche Drogenkanone sicher

Bereits am 1. Juli war in Hermosillo, der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates Sonora, ein Kastenwagen gestohlen worden. Die Bundespolizei fand das Fahrzeug nun in Agua Prieta, einer Stadt an der Grenze zu den USA - ohne Nummernschilder, mit offenen Türen und mit verdächtigen Aufbauten.

So war in dem Wagen ein Luftkompressor, ein Benzinmotor, ein Lufttank und ein etwa drei Meter langes Metallrohr eingebaut worden, das die Polizei in einer Mitteilung als "hausgemachte Bazooka" bezeichnete. In dem Rohr ist eine Öffnung, die seine Beladung mit Projektilen ermöglicht - mutmaßlich zum Abschuss von Paketen in den angrenzenden Bundesstaat Arizona. Die Stadt Douglas liegt direkt gegenüber von Agua Prieta.

An der Grenze zwischen beiden Staaten probieren kriminelle Banden seit Jahren alles Mögliche aus, um die Drogen in die Vereinigten Staaten zu bekommen - von Tunneln über Drohnen bis hin zum Transport von Drogen in Plastikgurken oder versteckt in Obstlieferungen. Nun deutet vieles daraufhin, dass hier eine Abschussrampe für Drogenpakete entdeckt wurde. Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt in der Angelegenheit.