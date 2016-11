Dubai Mutmaßlich vergewaltigte Britin wegen "außerehelichem Sex" festgenommen

Eine Britin soll in Dubai von einer Anklage bedroht sein, weil sie Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde. Das berichtete die britische Organisation "Detained in Dubai" (inhaftiert in Dubai), die sich für Justizopfer in dem Emirat am Persischen Golf einsetzt.

Die Touristin sei festgenommen worden, als sie bei der Polizei wegen der Vergewaltigung Anzeige erstatten wollte. Inzwischen sei sie zwar wieder frei, aber ihr Reisepass sei konfisziert worden, berichtet die Organisation.

Der Frau drohe nun eine Anklage wegen "außerehelichem Sex". Die Strafen dafür reichen in Dubai von Haft über Auspeitschen bis hin zum Tod durch Steinigung. "Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine lange Geschichte, Vergewaltigungsopfer zu kriminalisieren", sagte Radha Stirling von "Detained in Dubai".

Das britische Außenministerium teilte mit, man unterstütze "eine britische Frau im Zusammenhang mit diesem Fall" und stehe im Kontakt mit ihrer Familie.

Über den Verbleib der Täter, einem Medienbericht zufolge zwei Männer aus Birmingham, gibt es widersprüchliche Berichte. "Detained in Dubai" zufolge sollen sie inzwischen unbehelligt nach Großbritannien zurückgekehrt sein. Die BBC berichtet unter Berufung auf Medienberichte, sie hätten ebenfalls in Dubai ihre Reisepässe abgeben müssen.