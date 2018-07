Urteil in Düsseldorf Dreijähriger darf laut Richtern allein aufs Klo

Ein dreijähriges Kind muss in einer geschlossenen Wohnung nicht dauerhaft unter Beobachtung stehen. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden. Die Aufsichtsperson müsse lediglich in Hörweite bleiben. In dem konkreten Fall ging es um einen Jungen, der beim Toilettengang eine Überschwemmung im Badezimmer auslöste. Seine Mutter muss dem Beschluss zufolge nicht für den entstandenen Wasserschaden haften.

Sie hatte ihren dreieinhalbjährigen Sohn demnach zu Bett gebracht. Das Kind sei jedoch unbemerkt wieder aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen. Dabei benutzte es so viel Toilettenpapier, dass der Abfluss verstopfte. Zudem verhakte sich der Spülknopf, wodurch ununterbrochen Wasser nachlief. Es verteilte sich über den Boden und tropfte schließlich aus der Decke der darunterliegenden Wohnung.

Dabei entstand ein Schaden von 15.000 Euro. Die Wohngebäudeversicherung wollte einen Teil davon von der Mutter wiederhaben. Diese habe ihre Aufsichtspflicht verletzt.

Eltern müssen Dreijährigen nicht ununterbrochen beobachten

Das sahen Richter des Düsseldorfer Oberlandesgerichtes anders: In einer geschlossenen Wohnung müssten Eltern ein dreijähriges Kind nicht ununterbrochen beobachten. Auch den Gang zur Toilette könne ein Dreijähriger allein bewältigen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe bereits 2009 in einem Urteil festgestellt, dass eine lückenlose Überwachung die Entwicklung des Kindes hemme.

Dass sich der Spülknopf verhakte, führe zu keinem anderen Ergebnis. Im Normalfall hätte das nur zu einem erhöhten Wasserverbrauch geführt. Zu der Überschwemmung sei es nur wegen der zusätzlichen Verstopfung der Toilette gekommen, heißt es in dem Beschluss.

Auch eine elterliche Kontrolle nach jedem Toilettengang sei nicht erforderlich. "Eine solche Absicherung würde dem Entwicklungszustand des dreieinhalb Jahre alten Kindes nicht mehr gerecht werden", befanden die Düsseldorfer Richter.