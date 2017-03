Axt-Attacke in Düsseldorf Mutmaßlicher Täter wohl psychisch labil

Die Axt-Attacke am Düsseldorfer Hauptbahnhof hat nach Angaben der Polizei keinen terroristischen Hintergrund. Der Tatverdächtige leidet offenbar unter psychischen Problemen. Das teilte die Polizei mit. Demnach handelt es sich bei dem Mann, der verletzt ist, um einen 36-Jährigen aus dem ehemaligen Jugoslawien, der in Wuppertal wohnhaft ist. Außerdem gehen die Beamten von einem Einzeltäter aus. Kurz nach dem Angriff waren auch zwei weitere Personen festgenommen worden, weil sie sich verdächtig gemacht hätten.

Bei dem Angriff hat es laut Polizei sieben Opfer gegeben, drei davon sind schwerverletzt. Die Sperrung des Bahnhofs wurde mittlerweile aufgehoben, Durchsuchungsmaßnahmen seien abgeschlossen worden, die Ermittlungen der Spurensicherung dauerten allerdings noch an. Weitere Informationen will die Polizei im Laufe des Tages veröffentlichen.

Ob der Täter in eine S-Bahn am Hauptbahnhof eingestiegen ist und hier Menschen angegriffen hat, ist laut Polizei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach SPIEGEL-Informationen hat der Tatverdächtige zunächst zwei Menschen in einer S-Bahn angegriffen und ist dann am Hauptbahnhof ausgestiegen. Am Bahnsteig attackierte er weitere Passanten. Anschließend flüchtete er und sprang von einer Eisenbahnbrücke. Dabei verletzte er sich schwer, die Polizei konnte den Täter anschließend festnehmen. Laut Polizeiangaben wurde eine Axt sichergestellt, die Leitstelle der Düsseldorfer Polizei erhielt nach eigenen Angaben um 20.50 Uhr Hinweise auf ein Gewaltdelikt im Hauptbahnhof.

SPIEGEL-Reporter Fidelius Schmid berichtete zuvor von Verletzten, die am Hauptbahnhof blutend am Boden lagen. Passanten hatten ihm berichtet, jemand habe angefangen mit der Axt in der Bahn auf Menschen einzuschlagen.

Der Hauptbahnhof wurde nach dem Angriff gesperrt. Züge fielen aus oder wurden umgeleitet. Die Polizei rückte mit schwer bewaffneten Spezialkräften an. Über dem Gebäude in der Innenstadt kreiste ein Hubschrauber. Augenzeugen beobachteten, wie Verletzte aus dem Bahnhof getragen wurden. Etliche Menschen wurden auch in Einsatzbussen der Feuerwehr behandelt. Es waren zahlreiche Krankenwagen vor Ort. Erst nach Mitternacht wurde der Hauptbahnhof wieder für den Zugverkehr freigegeben.

In der Vergangenheit hatte es in Deutschland mehrfach Axtattacken von geistig verwirrten Tätern gegeben. Im Juli hatte ein 17-jähriger Asylbewerber - mit Axt und Messer bewaffnet - in einer Regionalbahn bei Würzburg auf Fahrgäste eingeschlagen. Fünf Menschen werden damals verletzt. Polizisten erschossen den Attentäter, der sich in einem Video als Kämpfer des IS bezeichnet hatte. Er war als Flüchtling nach Deutschland gekommen und hatte sich als Afghane ausgegeben.