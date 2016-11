Düsseldorf Vater bringt aidskranken Sohn zum Wunderheiler - Bewährungsstrafe

Weil er die Therapie seines aidskranken Sohnes mehrfach abgebrochen und ihn zu einem Wunderheiler verschleppt hat, ist ein Vater in Düsseldorf zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht sprach den 50-Jährigen der Misshandlung von Schutzbefohlenen schuldig. Der Mann aus dem niederrheinischen Neuss hatte die Vorwürfe eingeräumt.

Er habe seinen kleinen Sohn in Todesgefahr gebracht, sagte die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung. Der Junge sei nun schwerstbehindert und ein Pflegefall. Die Eltern hatten den Ärzten zunächst die HIV-Infektion der Mutter verschwiegen. Dadurch seien keine Schutzmaßnahmen getroffen worden, und das Kind habe sich bei der Geburt angesteckt, so das Gericht.

Entführung aus der Klinik

Auch als das Baby Krankheitssymptome gezeigt habe, hätten die Eltern die HIV-Infektion der Mutter verschwiegen und mehrmals einen HIV-Test bei ihrem Baby ausdrücklich abgelehnt. Dadurch war das Kind erst nach Ausbruch der Aids-Krankheit in Behandlung gekommen. Obwohl die Therapie gewirkt habe, hätten die Eltern sie dann eigenmächtig abgebrochen und das Kind aus dem Krankenhaus entführt, sagte die Staatsanwältin.

Stattdessen hätten die aus Afrika stammenden Eltern das Kind zu einem Wunderheiler gebracht, der behauptet habe, er könne den Aids-Erreger mit einem Kobra-Antigift zerstören. Statt mit Gift habe er das Kind aber mit Zitronensaft und einer Zuckerlösung behandelt.

Der Vater des Kindes hatte in der Verhandlung ausgesagt, er habe Zweifel an der Diagnose der Ärzte und der Behandlung gehabt. Die 37-jährige Mutter blieb der Verhandlung fern. Sie wird nun mit Haftbefehl gesucht.