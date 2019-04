Urteil in Düsseldorf Mord an Frau - lebenslange Haft für Täter

Lebenslange Haft für den Mord an einer Bekannten auf offener Straße: Der 44-jährige Ali S. ist vom Landgericht Düsseldorf schuldig gesprochen worden. Er habe die 36-jährige Frau mit 27 Messerstichen heimtückisch umgebracht, weil sie nicht seine Freundin werden wollte.

Die Tat sei "extrem eigensüchtig" gewesen und habe eine "besonders verachtenswerte Einstellung" gezeigt. Sie stelle die "Grundsätze menschlichen Zusammenlebens" in Frage, so der Richter. Verteidiger Stefan Tierel hatte die Tat indes als Totschlag eingestuft und zehn Jahre Haft oder Unterbringung in einer Psychiatrie beantragt.

Der Iraner hatte gestanden, die Frau im August 2018 in der Düsseldorfer Innenstadt erstochen zu haben. Zuvor hatte er ihr Geschenke und Komplimente gemacht - sie hatte sich seine Annäherungsversuche aber ausdrücklich verbeten.