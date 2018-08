Düsseldorf Polizei nimmt Tatverdächtigen nach tödlicher Messerattacke fest

Eineinhalb Wochen nach einer tödlichen Attacke auf eine Frau in Düsseldorf ist der mutmaßliche Täter Ali S. in Spanien festgenommen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher.

Der Verdächtige soll die Frau am Montag vergangener Woche verfolgt, angegriffen und erstochen haben. Der Iraner und sein Opfer hatten sich den Ermittlern zufolge gekannt: Die Frau hatte in unmittelbarer Nachbarschaft des Kiosks gewohnt, in dem der Mann arbeitete.

Die Polizei veröffentlichte ein Fahndungsfoto von Ali S. Der Fall wurde auch in der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" thematisiert.