Großeinsatz der Polizei Bewaffneter überfällt Sparkasse in Duisburg

Ein bewaffneter Mann hat am Morgen eine Sparkasse in Duisburg überfallen. In der Filiale sollen sich zwei Mitarbeiter aufgehalten haben, als er in die Filiale eindrang. Wie ein Polizeisprecher dem SPIEGEL sagte, wolle man derzeit nicht von einer Geiselnahme sprechen.

"Eine Frau ist raus", hieß es von der Polizei. Unklar ist nach wie vor, wie viele Menschen sich in dem Gebäude aufhalten.

"Alle zur Verfügung stehenden Kräfte werden alarmiert und hingeschickt", sagte eine Sprecherin. Einsatzkräfte aus Duisburg und Essen würden zusammengezogen. Der Bereich um die Sparkasse im linksrheinischen Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen wurde weiträumig abgesperrt.