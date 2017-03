Sparkasse in Duisburg Verdächtige nach Banküberfall wieder frei

Bei einem Banküberfall haben unbekannte Täter in Duisburg einen Mitarbeiter einer Sparkasse gefesselt und einen größeren Geldbetrag erbeutet. Nachdem die Polizei zunächst zwei Verdächtige in Gewahrsam genommen hatte, sind die beiden Männer nun wieder auf freiem Fuß. Sie konnten laut Polizei mithilfe ihrer Arbeitskollegen ein lückenloses Alibi für die Tatzeit nachweisen.

Nach dem Überfallarm am Morgen war lange nicht klar, ob sich Mitarbeiter der Sparkassenfiliale in der Gewalt der Täter befinden. Die Polizei zog deshalb ein Großaufgebot an der Sparkassenfiliale zusammen.

Als die Einsatzkräfte nach rund drei Stunden in das Gebäude eindrangen, befreiten sie einen gefesselten Mitarbeiter aus dem Tresorraum. "Augenscheinlich war er unverletzt", erklärte die Polizei. Der oder die Täter waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Gebäude. Die Bezeichnung Geiselnahme vermied die Polizei, denn es seien keine Forderungen gestellt worden. Bei dem Überfall wurde nach Polizeiangaben aus dem Tresorraum eine größere Menge Geld erbeutet.

Die Ermittlungen der Polizei konzentrieren sich jetzt unter anderem auf die Flüchtigen in einem roten Golf älteren Baujahrs. Der Wagen sei kurz vor dem Überfallalarm in der Sparkassenfiliale mit zwei jungen Männern davongefahren.