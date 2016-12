Dynamo Dresden Fußballprofi bei Schießerei in Wiesbaden schwer verletzt

Fußballprofi Marc Wachs ist zusammen mit zwei Familienangehörigen am Dienstagmorgen in seiner Heimat Wiesbaden Opfer eines Gewaltverbrechens geworden. Das teilte sein Verein, Zweitligist SG Dynamo Dresden, am Dienstag in einer Mitteilung auf der Vereinshomepage mit.

Demnach wurde der 21-Jährige mit einer Schusswaffe schwer verletzt und musste notoperiert werden. Seine Tante, eine 59-jährige Kiosk-Besitzerin, sei getötet worden. Ihr 63-jähriger Mann wurde ebenfalls verletzt und befindet sich im Krankenhaus, heißt es auf der Wiesbadener Nachrichten-Plattform "Merkurist". Die beiden schweben jedoch nicht mehr in Lebensgefahr, wird das Polizeipräsidium Westhessen zitiert.

Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge erklärte im Namen des Vereins: "Wir sind geschockt, fassungslos und tief betroffen. Die gesamte Dynamo-Familie steht hinter Marc und seiner Familie. Wir werden da sein, wo immer unsere Hilfe und Unterstützung gebraucht werden." Weiter bitten die Verantwortlichen des Vereins "ausdrücklich darum, die Privatsphäre von Marc und seiner Familie jetzt mehr denn je zu respektieren".

Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. Laut "Merkurist" befinde sich der Täter auf der Flucht. Eine großangelegte Suchaktion im Schlosspark sei ergebnislos abgebrochen worden.

Inzwischen habe die Polizei eine Personenbeschreibung veröffentlicht, heißt es weiter. Gefahndet werde nach einem männlichen Täter, der zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,65 bis 1,75 Meter groß sein soll. Er habe "helle Haut" und einen Schnauzbart, sei von "dicklicher Statur" und mit einem dunkelgrünen Parka sowie einer Jeans bekleidet gewesen. Es sei eine Großfahndung eingeleitet worden.