EgyptAir-Absturz Ermittler finden Sprengstoffspuren an Opfern

Fast sieben Monate nach dem Absturz einer EgyptAir-Maschine im Mittelmeer haben ägyptische Ermittler an sterblichen Überresten der Opfer Spuren von Sprengstoff gefunden. Das teilte das Luftfahrtministerium in Kairo mit. Bei dem Absturz von EgyptAir-Flug 804 auf dem Weg von Paris nach Kairo waren am 19. Mai alle 66 Menschen an Bord ums Leben gekommen.

Die die ägyptisch geführte Untersuchungskommission kündigten neue Untersuchungen an. Einen medizinischen Bericht habe man den ägyptischen Behörden zugesandt. Der Fall sei nun an die Staatsanwaltschaft übergeben worden, teilte das Luftfahrtministerium mit.

Unmittelbar nach dem Absturz war ein Anschlag rasch ausgeschlossen worden - trotz Berichten über eine Explosion an Bord. Die Auswertung eines der Flugschreiber hatte nach früheren Angaben der Ermittler den Ausbruch eines Brands an Bord bestätigt. Die von Ägypten geleitete Untersuchungskommission hatte im Juli mitgeteilt, dass auf den Aufzeichnungen des Stimmrekorders, der Gespräche im Cockpit mitschneidet, das Wort "Feuer" zu hören sei.

Der jetzige Sprengstofffund könnte die bisherigen Erkenntnisse der Untersuchungskommission grundsätzlich infrage stellen. Erste Auswertungen hatten ergeben, dass sich in einer der Toiletten und im Bereich der Bordelektronik Rauch ausgebreitet hatte. Auch die Untersuchung von Wrackteilen deutete darauf hin, dass der vordere Teil des Flugzeugs großer Hitze und dichtem Rauch ausgesetzt waren.

Video (21.05.2016): Militär zeigt EgyptAir-Trümmerteile

Video AFP/ Egyptian Military Spokespersons Facebook Page

Der Airbus A320 war am 19. Mai mit 66 Menschen an Bord auf dem Weg von Paris nach Kairo über dem östlichen Mittelmeer abgestürzt, unter den Todesopfern waren 40 Ägypter und 15 Franzosen. Die Piloten hatten keinen Notruf abgesetzt. Bislang hat sich niemand zu einem möglichen Anschlag bekannt oder wurde dafür verantwortlich gemacht.