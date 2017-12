Hamburger Sonderkommission "Castle" Die Einbrecher-Jäger

Ein Parkplatz irgendwo in einem Hamburger Industriegebiet. Es ist stockdunkel. Nach und nach fahren Mannschaftswagen der Polizei auf das Gelände. Kriminalkommissar Steffen Heinrich, 29, ist schon da. Er hat den Sondereinsatz vorbereitet, heute Abend hören 60 Männer und Frauen auf sein Kommando.

Ihr Ziel ist ein Lokal im Stadtteil Harburg. Dort sind bereits verdeckte Ermittler vor Ort und melden, sobald die Kneipe gut besucht ist und sich der Einsatz lohnen dürfte. Um 18 Uhr ist es so weit.

In Sekundenschnelle sind alle Beamte in ihren Wagen, dann bewegt sich eine Kolonne aus zwölf Polizeiwagen in Richtung Harburger Innenstadt. Auch ohne Blaulicht und Martinshorn ist der Zug nicht zu übersehen. Vor der "Sportsbar" in Harburg hält die Kolonne, Männer und Frauen in Schutzuniform springen aus den Autos, stürmen in das Lokal. Sie rufen: "Stehenbleiben! Polizei! Hände auf den Tisch!" "Fluten" nennen sie das.

Mit Aktionen wie dieser versucht die Polizei in Hamburg, Einbrecherbanden abzuschrecken. Die Stadt verzeichnet durchschnittlich einen Einbruch pro Stunde, gilt als beliebtes Ziel der reisenden Einbrecherbanden. Gerade wenn es im Winter lange dunkel ist, werden Terrassentüren aufgehebelt, Fensterscheiben eingedrückt und Wohnungstüren aufgebrochen.

"Wie Sie sehen, ist die Polizei im Haus"

Die Täter zu schnappen, gelingt bei gerade einmal 12 Prozent aller Einbrüche. Auch deshalb setzt die Soko "Castle" in Hamburg vermehrt auf Abschreckung und Prävention. Die hundert Beamte starke Sondertruppe der Hamburger Polizei observiert jeden Tag mehrere verdächtige Personen in der Stadt und überzieht einschlägige Lokale mit Razzien.

So wie die "Sportsbar". Als sich die Stimmung in der Kneipe beruhigt hat, betritt Steffen Heinrich den Laden. Es wird geraucht, das Licht ist bläulich, ein digitales Kaminfeuer glimmt über dem Tresen. Rund zwanzig Gäste im Alter zwischen 25 und 45 Jahren sitzen zwischen den im ganzen Lokal aufgestellten Uniformierten. Sie gucken teils ängstlich, überrascht, einige grinsen. Sie kennen das schon. "Guten Abend", sagt Heinrich mit bemüht lauter Stimme. "Wie Sie sehen, ist die Polizei im Haus. Dies ist eine Razzia. Ich möchte Sie bitten, ruhig zu bleiben und die Hände auf den Tisch zu legen."

Es ist bereits die dritte Razzia der Soko "Castle" in der "Sportsbar" innerhalb von zwei Jahren. Sie gilt als Treffpunkt von Einbrechern. Ob die Polizei diesmal einen gesuchten oder wenigstens einen als Einbrecher bekannten Täter unter den Gästen aufspürt? Bei der Ausweiskontrolle wird schnell klar: Es sind überwiegend Männer aus Albanien an den Tischen.

Teilweise illegal in Deutschland, teilweise mit gefälschten griechischen Papieren. Als "Grieche" dürfen sie legal in der EU arbeiten. Fast alle hier tragen Bauarbeiterbekleidung. Als hätte man sich zum Feierabend-Tee nach der Schicht auf der Baustelle getroffen. Für sieben von ihnen endet der Abend in einer Arrestzelle. Doch bereits am nächsten Tag werden die meisten von ihnen wieder frei sein.

Eine erfolgreiche Aktion? Steffen Heinrich gibt zu: "Das Schwierige ist ja, dass Wohnungseinbruch ein kontaktarmes Delikt ist. Das heißt, wir haben wenig Ansätze. Wir können ganz schwer bandenartige Strukturen aufdecken. Mit so einer Maßnahme wollen wir versuchen, da Namen ins Spiel zu bringen, die uns bei dem nächsten Wohnungseinbruch helfen und wir gegebenenfalls auch schon zuordnen können." Namen sammeln, auf Zufallstreffer hoffen, wenigstens Abschreckung erreichen.

Die Strategie der Soko "Castle" ist es, Fallzahlen zu reduzieren. In den ersten beiden Jahren ihres Bestehens ist das gelungen. 16 Prozent weniger Einbrüche im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr. "Auch für 2017 sieht es bislang ganz gut aus. Wir haben derzeit tausend Taten weniger als im Vorjahreszeitraum", sagt Alexandra Klein. Die 46-jährige Kriminaloberrätin leitet die Soko seit Beginn.

Klein ist eine Art Aushängeschild für die Hamburger Polizeiführung geworden, die ansonsten derzeit hauptsächlich Problemfelder kennt: die Aufarbeitung der G20-Einsätze, die schlechte Reaktion nach einer Messerstecherei eines IS-Anhängers in Barmbek sowie einige brutale Morde in der Stadt, bei denen bislang jede Spur zum Täter fehlt.

SPIEGEL TV Alexandra Klein

Der Erfolg der Sonderkommission ist gleichzeitig ein Problem für die Polizei. Denn diese Art der Einbrecherjagd ist extrem personalintensiv. Alexandra Klein sagt: "Das große Plus der Soko 'Castle' sind unsere operativen Kräfte." Zu ihrer Truppe gehören rund sechzig Beamte auf der Straße, die täglich Verdächtige observieren, also als Einbrecher bekannte Personen, die man bei der Vorbereitung neuer Einbrüche oder auf frischer Tat schnappen möchte. Teils werden aber auch Häuser oder Gegenden genau beobachtet, weil die Soko analysiert hat, dass hier demnächst Einbrecher zuschlagen werden.

Einbruchsatlas Deutschland

Ein mühsames Geschäft, das nicht immer zum Erfolg führt, wie die neueste Serie in der Hansestadt zeigt: die Dacheinstiege. So bezeichnet die Soko eine neue Masche besonders professioneller Einbrecher. Die Täter umgehen die herkömmlichen Sicherungsmaßnahmen an Privathäusern, indem sie durch die Dächer einsteigen. Da werden Ziegel abgedeckt, Dachlatten durchgesägt und die Dämmung eingetreten.

Wenn sie erst einmal im Haus sind, lassen sich die Profis meist Zeit, das gesamte Gebäude systematisch zu durchwühlen. Schäden in Millionenhöhe sind so bei mehr als fünfzehn Taten in den vergangenen Wochen in Hamburg entstanden, denn die Villen, bei denen die Täter über das Dach kommen, sind die Domizile der wohlhabendsten Hamburger. Der Druck auf die Soko "Castle" bleibt bestehen. "Wir müssen alles daran setzen, genau diese Täter zu bekommen", sagt Alexandra Klein. Sie weiß, wie schwierig das sein wird.

Die Reportage "Jagd auf Serieneinbrecher: Eine Soko bekämpft internationale Banden" läuft am Donnerstag, 14.12., um 19.40 Uhr auf arte Re:.