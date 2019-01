Mexikos Ex-Präsident Enrique Peña Nieto soll von internationalen Drogenhändlern ein Bestechungsgeld in Höhe von 100 Millionen Dollar erhalten haben. Das hat ein Zeuge im Prozess gegen Joaquín "El Chapo" Guzmán behauptet.

In dem Bundesgericht im New Yorker Stadtteil Brooklyn hatte der kolumbianische Drogenbaron Alex Cifuentes ausgesagt. Er soll von 2007 bis 2013 eng mit "El Chapo" zusammengearbeitet haben. Auf die Frage, ob er 2016 gegenüber US-Behörden angab, dass Guzmán die Bestechung arrangiert habe, antwortete Cifuentes: "Das ist richtig." Das Geld sei von einer Frau namens Maria in Mexico City geliefert worden.

Laut Cifuentes war es Peña Nieto, der zuerst den Kontakt zu "El Chapo" gesucht und dabei 250 Millionen Dollar gefordert habe. Zur Zahlung soll es demnach im Oktober 2012 gekommen sein. Da hatte Peña Nieto die Präsidentenwahl in Mexiko bereits gewonnen, das Amt aber noch nicht angetreten. Er hatte den Posten bis November 2018 inne.

Bestechungsvorwürfe gegen Peña Nieto waren bereits früher im Prozess gegen "El Chapo" zur Sprache gekommen. Damals hatte ein Sprecher des Ex-Präsidenten sie als "falsch und diffamierend" zurückgewiesen. Peña Nieto selbst hat in der Vergangenheit bereits mehrfach angegeben, keinerlei Schmiergelder von Drogenhändlern angenommen zu haben.

Joaquín Guzmán war als Anführer des Sinaloa-Kartells Mexikos mächtigster Drogenboss. Der 61-Jährige importierte mit seinem Kartell mindestens 200 Tonnen Kokain in die USA, mit Privatjets, Schiffen und U-Booten. Er schmuggelte auch Heroin, Meth und Marihuana, manchmal versteckt in Dosen mit Jalapeños. Die Ware wurde über Miami, New York, Chicago und Atlanta vertrieben, der Milliardenerlös floss zurück nach Mexiko.

Die US-Justiz wirft Guzmán nun unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und das Führen einer kriminellen Organisation vor. "El Chapo", der dreimal gefasst wurde und zweimal entkommen konnte, hat in dem Prozess auf nicht schuldig plädiert.

Seit Beginn des Prozesses im November gab es zahlreiche Hinweise darauf, dass mexikanische und kolumbianische Beamte und Polizisten Schmiergelder erhalten haben. Die Vorwürfe gegen Peña Nieto sind die bisher schwerwiegendsten: Stimmt die Aussage, hätte Korruption durch Drogenkartelle die höchste Stufe des politischen Betriebs in Mexiko erreicht.