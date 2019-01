Verunglückter Fußballprofi Sala Pilot hatte offenbar keine Lizenz für kommerziellen Passagierflug

Auf dem Flug von Nantes nach Cardiff verschwand ein Kleinflugzeug mit dem argentinischen Fußballer Emiliano Sala an Bord am Montagabend vom Radar. Einem Bericht der britischen Zeitung "The Times" zufolge hätte der Pilot den Fußballprofi womöglich gar nicht fliegen dürfen.

Ein Auszug der Akte des 59-Jährigen bei den Luftaufsichtsbehörden zeigt demnach, dass er nur über eine Privatpilotenlizenz verfügt haben soll. Für eine kommerzielle Lizenz sind deutlich mehr Schulungs- und Flugstunden erforderlich.

Sollte Sala den Flug also als zahlender Fluggast in Anspruch genommen haben, hätte der Pilot ihn dem "Times"- Bericht zufolge nicht befördern dürfen. "Die Angaben wurden vor zwei Monaten aktualisiert und zeigen, dass er einen medizinischen Test bestanden hatte", hieß es. Der Pilot soll in Vollzeit als Gasinstallateur gearbeitet haben.

Am Donnerstag war die Suche nach dem vermutlich etwa 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey abgestürzten Fußballprofi und dem Piloten endgültig eingestellt worden.

Ein Sprecher der Abteilung für Flugunfalluntersuchungen sagte laut "Times": "Wir betrachten alle Aspekte des Fluges einschließlich der Lizenzierung. Als Teil der Untersuchung wollen wir feststellen, ob es sich um einen privaten oder kommerziellen Flug handelt."