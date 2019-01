Cardiff-Trainer nach Absturz von Fußballer Emiliano Sala "Es ist unmöglich zu schlafen"

Am 21. Januar verschwand auf der Strecke von Nantes nach Cardiff ein Kleinflugzeug vom Radar. Mit an Bord war der argentinische Fußballer Emiliano Sala, der sich auf dem Weg zu seinem neuen Klub Cardiff City befand. Mittlerweile wurde die Suche eingestellt, der Tod des Angreifers gilt als wahrscheinlich. Das beschäftigt nicht nur Tausende Fans, sondern auch Cardiff-Trainer Neil Warnock.

Auf einer Pressekonferenz acht Tage nach dem Verschwinden Salas sagte der 70-Jährige: "Es ist unmöglich zu schlafen. Ich bin seit 40 Jahren im Fußball-Geschäft, aber das war die mit Abstand schwierigste Woche meiner Karriere." Warnock könne die Situation nicht verstehen und habe sogar erwogen, seine Trainer-Laufbahn zu beenden. "Darüber habe ich 24 Stunden an jedem Tag der vergangenen Woche nachgedacht. Wissen Sie, es gibt wichtigere Dinge als Fußball."

Nach reiflicher Überlegung habe er jedoch den Entschluss gefasst, sich der Ausnahmesituation zu stellen. Auch seine Spieler leiden unter den Umständen. Mehrere Profis des Premier-League-Klubs wollen laut Warnock professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. "Es ist richtig, dass die Spieler mit Leuten sprechen, die ihnen in dieser Situation helfen können."

AFP Portrait von Emiliano Sala

Suche soll nach privater Spendenaktion fortgesetzt werden

Drei Tage nach dem mutmaßlichen Absturz der Maschine war die Suche eingestellt worden. Mittlerweile wurden fast 200.000 Euro für eine Fortsetzung der Suche gesammelt. Damit die Summe tatsächlich eingesetzt wird, muss aber die zuvor festgelegte Mindestgrenze von 300.000 Euro erreicht werden.

Der Angreifer hatte am Samstag vor dem Absturz seinen Wechsel vom französischen Erstligisten FC Nantes zu Cardiff City in die englische Premier League perfekt gemacht. Die Waliser sollen eine vereinsinterne Rekordablöse von rund 17 Millionen Euro bezahlt haben.

In Nantes legten zahlreiche Fans Blumen für den Argentinier nieder. In der laufenden Saison schoss der Angreifer in 19 Spielen zwölf Tore für den Ligue-1-Klub. Insgesamt gelangen dem Fußballer in 120 Spielen für Nantes 42 Treffer.