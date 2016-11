Freiburg Polizei identifiziert Frauenleiche als vermisste Joggerin

Die vermisste Carolin G. aus Endingen ist tot. Das bestätigte die Polizei am Donnerstagabend. Es sei zweifelsfrei ihre Leiche, die am Donnerstag in Endingen (Kreis Emmendingen) bei Freiburg entdeckt worden war.

Weitere Einzelheiten will die Polizei am Freitag mitteilen. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen seien noch nicht abgeschlossen. Ob die Frau getötet wurde, gaben die Ermittler bisher nicht bekannt. Die Tote war in einem kleinen Waldstück des Ortes gefunden worden. Am Sonntagnachmittag war die 27-Jährige zum Joggen aufgebrochen und nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.