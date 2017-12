Getötete Joggerin in Endingen Anwalt beantragt Revision gegen Mordurteil

Der Verteidiger des wegen Mordes an einer Joggerin in Endingen schuldig gesprochene Catalin C. geht gegen das Urteil vor. Pflichtverteidiger Klaus Malek fordert, dass die vom Freiburger Landgericht angenommenen Mordmerkmale noch einmal rechtlich geprüft werden. Er kündigte deshalb an, die Revision beim Bundesgerichtshof zu beantragen.

Maleks Mandant C. war nach dem Sexualmord an der 27-Jährigen in Endingen nahe Freiburg zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Der 40 Jahre alte Lastwagenfahrer aus Rumänien habe sich des Mordes und der besonders schweren Vergewaltigung schuldig gemacht, entschied das Gericht.

Staatsanwaltschaft und Nebenkläger hatten daraufhin erklärt, auf Rechtsmittel verzichten zu wollen. Die Frau war Anfang November 2016 in einem Waldstück in dem Ort am Kaiserstuhl vergewaltigt und getötet worden. Sie war ein Zufallsopfer und hatte keine Chance, sagte die Richterin. Die junge Frau war alleine joggen, als sie auf ihren Mörder traf.

Neben der Tat in Endingen wird dem Mann auch der Mord an einer 20 Jahre alten französischen Austauschstudentin aus Lyon im Januar 2014 in Kufstein in Österreich zur Last gelegt. Die Tat in Österreich hat er Gerichtsangaben zufolge gegenüber einem psychiatrischen Gutachter eingeräumt. Österreich will die Auslieferung von C. erreichen, doch dafür müsste das Freiburger Urteil rechtskräftig werden.

Der Mord in der 9000-Einwohner-Gemeinde Endingen bei Freiburg hatte Entsetzen und große Verunsicherung in der Bevölkerung ausgelöst. Auf die Spur des Fernfahrers kamen Ermittler über die Auswertung von Lkw-Mautdaten.