Ungewöhnliches Strandgut 360 Kilo Kokain an englischer Küste angespült

Kokain im Schwarzmarktwert von knapp 60 Millionen Euro ist an der englischen Nordseeküste angespült worden. Wie die britische Behörde zur Kriminalitätsbekämpfung (NCA) mitteilte, wurden zunächst am Donnerstagnachmittag Kokain-Päckchen am Strand von Hopton gefunden, der nicht weit entfernt vom Hafen Great Yarmouth in der östlichen Grafschaft Norfolk liegt.

Am Freitagmorgen seien ein paar Kilometer weiter nördlich Kokain-Päckchen am Strand von Caister-on-Sea entdeckt worden. Auf Fotos waren mehrere große Reisetaschen zu sehen, die offenbar mit Schwimmkörpern aus Plastik zusammengebunden waren. Darin und in weiteren angespülten Drogenpaketen waren nach Polizeiangaben rund 360 Kilogramm Kokain.

Die Drogen hätten einen Straßenverkaufswert von fast 50 Millionen Pfund (umgerechnet 58,6 Millionen Euro), teilte die NCA mit. Die Ermittler gingen nun der Frage nach, wo die Fracht herkam und wie sie an die Strände gelangen konnte. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie für diesen Ort bestimmt war", sagte ein Polizeisprecher.