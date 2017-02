England Polizei findet Cannabisfabrik in früherem Atomschutzbunker

Bei der Durchsuchung eines ehemaligen Atomschutzbunkers ist die Polizei im Südwesten Englands auf mehrere Tausend Cannabis-Pflanzen mit einem geschätzten Straßenwert von fast 1,2 Millionen Euro gestoßen.

Insgesamt hätten sich etwa 20 Räume in dem unterirdischen Bunker in Chilmark in der Grafschaft Wiltshire befunden. Er war in den Achtzigerjahren zum Schutz vor nuklearen Angriffen errichtet worden. Nahezu jeder Raum sei für die Massenproduktion der Cannabisgewächse genutzt worden, berichtete die BBC.

Die Pflanzen wuchsen laut Polizeiangaben offenbar so dicht, dass die Räume "fast undurchdringlich" gewesen seien. Die Beamten hätten vor dem Bunker gewartet, bis drei Verdächtige ihn verließen. Mit deren Schlüsseln habe man sich Zugang verschafft und im Inneren drei weitere Personen vorgefunden, berichtete der Telegraph.

Erst nach Durchschreiten der Atomschutztüren sei den Polizisten das Ausmaß der Produktion bewusst geworden, sagte Kriminalinspektor Paul Franklin. Die Produktionsstätte sei die größte, die er jemals gesehen habe.

Die sechs Verdächtigen wurden festgenommen.