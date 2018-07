Erfurt Polizei nimmt mutmaßlichen Messerstecher fest

Bundesweit hatte die Polizei nach dem Messerstecher von Erfurt gesucht - jetzt haben die Ermittler den mutmaßlichen Täter gefunden. "Der Tatverdächtige konnte zweifelsfrei identifiziert werden und wird unverzüglich dem Haftrichter vorgeführt", teilte die Polizei mit.

Der 41-Jährige litauische Staatsbürger soll am Donnerstag über den Balken in die Wohnung seiner Ex-Freundin in der thüringischen Landeshauptstadt eingestiegen sein und die Frau mit einem Messer bedroht haben. Laut früheren Polizeiangaben zwang er sie, die Wohnung zu verlassen. Auf der Flucht habe er auf einen 24 Jahre alten Passanten eingestochen und diesen schwer verletzt. Die Frau sei von Einsatzkräften aufgegriffen worden, der Mann konnte fliehen.

Nach Zeugenhinweisen wurde der mutmaßliche Täter nun im Erfurter Stadtgebiet festgenommen.