Ex-Freundin entführt Polizei in Erfurt fahndet nach Messerstecher

Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei in Thüringen weiter einen 41-Jährigen, der seine Ex-Freundin entführt und auf einen jungen Mann eingestochen haben soll. Zwar gebe es gebe einzelne Hinweise aus der Bevölkerung, jedoch noch keine konkrete Spur, teilten die Ermittler mit.

Die Beamten warnten ausdrücklich vor dem aus Litauen stammenden Mann. Er sei äußerst aggressiv, gewalttätig und trage möglicherweise Waffen bei sich. Vermutlich halte er sich noch in Erfurt auf.

Der Mann soll ein hellblaues T-Shirt und eine lange olivgrüne Hose mit aufgesetzten Taschen tragen. Er soll kurze dunkelblonde Haare haben.

Neue Personenbeschreibung:



männlich, 41 Jahre

170 bis 175 cm groß

muskulöse Statur

kurze dunkelblonde Haare



hellblaues T-Shirt

lange olivgrüne Hose mit aufgesetzten Taschen

blaue Turnschuhe

olivgrüne Gürteltasche#Bedrohung #Erfurt #Hauptbahnhof — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 26. Juli 2018

Der 41-Jährige hatte laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen seine Ex-Freundin in der Landeshauptstadt Thüringens als Geisel genommen. Während der Flucht in Erfurt stach er demnach mit einem Messer auf einen 24-jährigen Passanten ein. Der junge Mann musste operiert werden.

Die 34 Jahre alte Geisel konnte später von Einsatzkräften befreit werden. Auf Twitter schrieb die Polizei: "Sie ist leicht verletzt und wurde schon einem Arzt vorgestellt."

Die Strecke Erfurt-Weimar war wegen des Polizeieinsatzes mehrfach komplett gesperrt, ebenso die ICE-Neubaustrecke zwischen Erfurt und Leipzig. Auf der Suche setzte die Polizei Hubschrauber und Spürhunde ein und durchkämmte etwa das Wohngebiet, in dem die Frau lebt, und die Umgebung des Hauptbahnhofs in Erfurt.

Am Nachmittag sichteten Einsatzkräfte die Geisel und ihren Entführer, der 41-Jährige konnte allerdings fliehen. Die Frau soll am frühen Morgen von dem Mann gewaltsam aus ihrer Wohnung geholt worden sein. Er habe sich ein Messer genommen, die Frau bedroht und aus der Wohnung gezerrt, schilderte die Polizei.