Wohnung in Paris Einbrecher beklauen Fußballprofi Choupo-Moting - zum zweiten Mal

Erneut gelang es Dieben, in die Pariser Wohnung des Fußballprofis Eric Maxim Choupo-Moting einzusteigen. Wie die Polizei mitteilte, klauten die Einbrecher Juwelen und Handtaschen im Wert von mehr als 500.000 Euro aus der Wohnung des 29 Jahre alten Stürmers.

Es war bereits das zweite Mal binnen eines Monats, dass der deutsch-kamerunische Fußballspieler Opfer eines Einbruchs wurde. Bereits Ende November waren Diebe während des Champions-League-Spiels zwischen dem französischen Fußball-Meister Paris St. Germain und dem FC Liverpool in Choupo-Motings Appartement im Westen von Paris eingedrungen.

In der Wohnung des in Hamburg geborenen Sportlers befanden sich dem Magazin "Closer" zufolge damals bereits jede Menge Weihnachtsgeschenke. Die Einbrecher entwendeten Wertgegenstände in Höhe von 600.000 Euro - darunter wie dieses Mal auch Handtaschen und Schmuck.