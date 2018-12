Bayern Mann an Weihnachten durch Bauchschuss schwer verletzt

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einer Beziehungstat aus: Am ersten Weihnachtsfeiertag ist es in einem Mehrfamilienhaus in Erlenbach am Main im Landkreis Miltenberg offenbar zu einem heftigen Streit unter Bekannten gekommen.

Dabei soll ein 28-Jähriger auf einen 41-Jährigen geschossen haben. Ein Projektil traf den Mann im Bauchbereich. Um kurz nach 17 Uhr ging eine Meldung in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein.

Das schwer verletzte Opfer lag vor dem Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses, in dem er wohnt, als die Einsatzkräfte eintrafen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, seine Verletzungen sind nach Angaben der Polizei nicht lebensbedrohlich.

Da zunächst nicht bekannt war, ob sich der Täter noch auf dem Anwesen befindet, wurde das Gebäude umstellt und der Bereich weitläufig abgesperrt. Der Täter war aber bereits geflohen.

Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 28-jährigen Bekannten des verletzten Bewohners. Die Hintergründe der Tat blieben unklar, Zeugen berichteten von einem heftigen Streit im Treppenhaus.

Die Polizei fahndete in der Nacht zum Mittwoch mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Schützen und gab eine Personenbeschreibung heraus. Er könnte nach wie vor bewaffnet sein.