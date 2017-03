DNA-Spur NSU-Terrorist Böhnhardt hat nichts mit Mordfall Peggy zu tun

Zwischen dem Mordfall Peggy und dem NSU-Mitglied Uwe Böhnhardt gibt es keinen Zusammenhang. Der Fund einer DNA-Spur Böhnhardts am Fundort des Leichnams des 2001 verschwundenen Mädchens sei eine "Trugspur" durch eine Verunreinigung gewesen, sagte Staatsanwalt Daniel Götz.

Ein Textilstück, an dem DNA von Böhnhardt haftete, stamme von Böhnhardts Kopfhörer. Die DNA sei an einem Textilteilchen gefunden worden, das inzwischen zweifelsfrei zugeordnet werden konnte, teilten die Behörden mit.

Weder das Baumwollgewebe noch die DNA hätten in Qualität und Quantität einen Zeitraum von 15 Jahren überstehen können angesichts der Witterungsverhältnisse. Der Kopfhörer sei im ausgebrannten Wohnmobil gefunden worden, in dem Böhnhardts Leiche entdeckt worden war.

Mord bleibt ungeklärt

Ungeklärt blieb bislang, auf welche Weise die Spur entstanden ist. Es gab aber Anhaltspunkte dafür, dass bei der Spurensicherung dieselben Geräte verwendet wurden wie bei den Untersuchungen zum Tod Böhnhardts im Jahr 2011.

Damit bleibt weiter unklar, wer das aus dem oberfränkischen Lichtenberg stammende Mädchen tötete.

Am 7. Mai 2001 war die damals neunjährige Peggy auf dem Heimweg von der Schule verschwunden. Gut 15 Jahre später, am 2. Juli 2016, fand ein Pilzsammler Teile ihres Skeletts in einem Waldstück in Thüringen - knapp 20 Kilometer von Peggys Heimatort, dem oberfränkischen Lichtenberg entfernt. Damals wurde auch die DNA-Spur entdeckt.