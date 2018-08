Der 59 Jahre alte Billy Ray Irick ist in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee per Giftspritze hingerichtet worden. Er war 1986 verurteilt worden, weil er im Jahr zuvor ein siebenjähriges Mädchen vergewaltigt und ermordet hatte. Es war das erste Mal seit Dezember 2009, dass in dem US-Bundesstaat ein Todesurteil vollstreckt wurde. Es hatte in der Vergangenheit wiederholt juristische Einwände gegeben sowie Probleme bei der Beschaffung der Giftinjektionen.

Im Fall von Irick hatte der US-Supreme Court kurz vor der Hinrichtung einen Aufschub abgelehnt. Richterin Sonia Sotomayor wies Befürchtungen zurück, wonach die Hinrichtung große Schmerzen verursachen könne.

Zuvor hatte es Kritik an dem geplanten Prozedere gegeben: Es sollten drei unterschiedliche Stoffe verabreicht werden, erst eines zur Beruhigung , dann eines zur Muskelentspannung und dann eines, das letzten Endes zum Herzstillstand führe. Die Kritik gab es an der geplanten Verwendung des umstrittenen Beruhigungsmittels Midazolam: Es verhindere nicht, dass die Todeskandidaten Schmerzen spürten, sie würden "zu Tode gefoltert". Das wies Richterin Sotomayor zurück.

Nach Angaben von Iricks Anwalt hatte der Verurteilte zuletzt noch einen Burger und Zwiebelringe bestellt. Er habe akzeptiert, was passieren würde, sagte Gene Shiles. Irick wurde um 19.48 Uhr Ortszeit für tot erklärt. Kurz zuvor hatte er gesagt, dass es ihm leid tue.