Prozess in Rheinland-Pfalz Erzieherinnen sollen Kind mit Kopf in Kloschlüssel gesteckt haben

Vor dem Amtsgericht Prüm müssen sich zwei Frauen verantworten, die als Erzieherinnen in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Eifel gearbeitet haben. Die Angeklagten sollen ein zwölfjähriges Kind mit dem Kopf in eine Toilettenschüssel gehalten und dann die Spülung betätigt haben, um das Kind zu bestrafen. Den Frauen wird Nötigung vorgeworfen.

Eine der Angeklagten soll zudem im Februar 2015 einen elfjährigen Jungen gezwungen haben, zwei Tage in einem Zimmer bei Wasser und trockenem Brot zu verbringen. Der Raum soll laut Anklage einer Baustelle geglichen haben. Grund für die Strafe war demnach, dass der Elfjährige die Erzieherin zuvor massiv beleidigt hatte und sich dafür entschuldigen sollte.

Beide Angeklagten sind nicht vorbestraft. Sie waren zum Tatzeitpunkt 22 und 27 Jahre alt. Dem Haus der Jugendhilfegruppe Eifeler Hof war vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung wegen unerlaubter Erziehungsmaßnahmen im Frühjahr 2015 die Betriebserlaubnis entzogen worden. Im April 2016 wurde dort laut einer Sprecherin des Amtes eine neue Einrichtung mit einem neuem Konzept für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eröffnet.

In einem ersten Prozess Mitte September war eine weitere Erzieherin vom Vorwurf der Nötigung freigesprochen worden. Ihr war vorgeworfen worden, einen Zwölfjährigen unter Hausarrest gestellt zu haben. Dieser Vorwurf stellte sich als haltlos heraus.