kurz & krass Polizei weckt betrunkenen Autoknacker am Tatort

Der Mann hatte es sich in dem Auto gemütlich gemacht: In Nordrhein-Westfalen ist ein völlig betrunkener Mann in einem aufgebrochenen Wagen eingeschlafen. Die Autobesitzerin entdeckte ihn und rief die Polizei.

Die Seitenscheibe des Autos sei eingeschlagen gewesen, heißt es in einer Polizeimitteilung zu dem Einsatz. Nachdem die Frau die Beamten alarmiert hatte, konnten diese den 48-Jährigen den Angaben zufolge nur mit Mühe wecken.

In der Hosentasche des Mannes fanden die Polizisten einen Nothammer. Auch an fünf anderen Autos, die in der Nähe standen, waren die Seitenscheiben zerstört.

Der Betrunkene pöbelte die Polizisten laut Mitteilung an und leistete erheblichen Widerstand. Die Beamten legten ihm Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam.