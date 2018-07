Gepanschte Krebsmedikamente Apotheker zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt

Im Prozess um massenhaft gepanschte Krebsmedikamente ist ein Apotheker aus Bottrop zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter am Essener Landgericht zeigten sich in ihrem Urteil überzeugt, dass in der Apotheke des 48-Jährigen Infusionslösungen getreckt, bei den Krankenkassen aber voll abgerechnet wurden.

Die Staatsanwaltschaft hatte dreizehneinhalb Jahre Haft wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und Betrugs gefordert. Der Angeklagte Peter S. habe die Krankenkassen um mehr als 50 Millionen Euro geprellt, indem er bei der Herstellung von Krebsmedikamenten zwar die volle Wirkstoffdosis abgerechnet, aber nur eine geringere Dosis verwendet habe, hieß es.

Der Angeklagte habe sich auf Kosten von Menschen bereichert, die um ihr Leben bangten, sagte Staatsanwalt Rudolf Jakubowski. Der Angeklagte selbst hatte sich im Prozess nicht zu den Vorwürfen geäußert. Seine Verteidiger äußerten Zweifel an den Indizien. Dem Apotheker könne nicht nachgewiesen werden, dass er ein Serienbetrüger sei. "Es ist nichts bewiesen", sagte Verteidiger Ulf Reuker in seinem Plädoyer.