Essen Diebe rasen mit Lkw in Elektronikmarkt

Unbekannte sind für einen Raubzug mit einem Lkw in einen Elektronikmarkt in Essen eingedrungen. Die Täter brachen in der Nacht zu Sonntag in die Media-Markt-Filiale ein und stahlen mehrere elektronische Geräte, wie die Polizei mitteilte. Dabei hatten sie es vor allem auf Geräte der Marke Apple abgesehen.

Für den Einbruch nutzen die Diebe einen Kleinlaster, mit dem sie zunächst einen Absperr-Poller umrissen und dann mehrfach gegen die Eingangstür des Marktes gefahren sein müssen, hieß es. Sie ließen den Lkw am Tatort stehen und stiegen in ein Fluchtfahrzeug um.

Für die Flucht verwendeten die Täter laut Polizei womöglich einen dunklen Kombi von Audi und fuhren über die Gladbecker Straße in Richtung Essener Innenstadt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den dunklen Audi und seine Insassen gesehen haben könnten. Hinweise bitte bei der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/8290.