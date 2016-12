Anschlag auf Essener Tempel Gefängnis vergisst Bombenleger-Prozess gegen Insassen

Ein Gefängnis in Nordrhein-Westfalen hat den Bombenleger-Prozess gegen einen seiner Häftlinge verschwitzt. Vor der Verhandlung gegen drei Jugendliche in Essen hat die Anstalt deswegen einen der jungen Angeklagten erst auf Nachfrage an das Gericht überstellt. Der Termin, bei dem es um einen Bombenanschlag auf einen Sikh-Tempel in Essen ging, konnte erst mit drei Stunden Verspätung beginnen.

Als der Angeklagte kurz vor dem geplanten Beginn noch nicht da war, rief das Landgericht Essen in der 100 Straßenkilometer entfernten Justizvollzugsanstalt Heinsberg an. Dort stellte man fest, dass der Termin übersehen worden war, wie der stellvertretende Anstaltsleiter Franz-Josef Bischofs sagte. Er sprach von "menschlichem Versagen". Die Anstalt habe sich beim Vorsitzenden Richter entschuldigt.

Die zur Tatzeit 16 Jahre alten Jungen sollen im April in Essen aus islamistischen Motiven eine selbst gebastelte Bombe vor einem indischen Sikh-Tempel gezündet haben. Die Anklage wertet die Tat der Teenager, die alle in Deutschland geboren wurden, als versuchten Mord. Drei Menschen waren bei dem Anschlag im April verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Die drei Jugendlichen sollen die Sikh-Gemeinde als Anschlagsziel ausgewählt haben, weil sie mit der Behandlung von Muslimen durch Sikhs in Nordindien nicht einverstanden sind und Anhänger der Religionsgemeinschaft als Ungläubige ansehen. Zur Tatzeit fand in dem Gebetsraum eine Hochzeitszeremonie statt, wobei zu den Gästen überwiegend Sikhs unterschiedlicher Nationalitäten zählten.

Wenige Details über den Prozessauftakt

Die Bundesanwaltschaft hatte keinen Anlass gesehen, das Verfahren an sich zu ziehen. "Wir haben keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür, dass die in Rede stehende Tat, nämlich der Anschlag auf den Sikh-Tempel, einer terroristischen Vereinigung zuzurechnen ist", sagte eine Behördensprecherin.

Eine Jugendkammer des Essener Landgerichts verhandelt den Fall wegen des Alters der mutmaßlichen Täter unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Über den ersten Verhandlungstag teilte das Gericht lediglich mit, dass die Anklage verlesen wurde und sich ein Angeklagter zu seinem Lebenslauf geäußert habe. Nach knapp vier Stunden sei die Sitzung beendet gewesen. Bis Ende Februar sind noch 21 Termine angesetzt.

Im Juli war in einem ersten Prozess um den Bombenanschlag ein 20-Jähriger aus Münster zu 20 Monaten Jugendhaft auf Bewährung verurteilt worden. Das Jugendschöffengericht sprach den Angeklagten der "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat" sowie des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz schuldig.

Der Angeklagte gehörte nach Überzeugung des Gerichts zum Unterstützerkreis der Attentäter und war bei einer Probesprengung dabei. Nach Angaben eines Gerichtssprechers legte er ein umfassendes Geständnis ab. Dass der Angeklagte in die konkreten Anschlagspläne auf den Essener Tempel eingeweiht war, sei ihm aber nicht nachgewiesen worden.