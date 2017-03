"Konkrete Hinweise" Anschlagsdrohung - Einkaufszentrum in Essen bleibt geschlossen

Die Rede ist von "konkreten Hinweisen": In Essen hat es offenbar eine Anschlagsdrohung gegen ein Einkaufszentrum in der Innenstadt gegeben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Die Verkaufshallen, die zugehörige Parkgarage und der U-Bahnzugang blieben aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Die Drohung richte sich nach derzeitigen Erkenntnissen ausschließlich auf das Einkaufszentrum am Limbecker Platz. Zahlreiche spezialisierte Beamte seien im Einsatz. "Laufende Ermittlungen verbieten derzeit die Bekanntgabe weiterer Details", heißt es in der Polizeimitteilung.