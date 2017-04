Einsatz wegen Ruhestörung Polizist erschießt Mann in Essen

Bei einem Einsatz in Essen hat ein Polizist einen Mann erschossen. Wegen einer Ruhestörung seien Beamte in der Nacht zum Donnerstag in ein Eckhaus gerufen worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Als sie das Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses betraten, habe einer der Polizisten Gebrauch von seiner Schusswaffe machen müssen.

Die Schüsse trafen einen Mann, der so schwer verletzt wurde, dass er trotz Wiederbelebungsversuchen durch Rettungskräfte noch vor Ort starb. Die Ermittlungen übernimmt nun die Mordkommission Düsseldorf, um die Neutralität zu wahren.

Im vergangenen Jahr hatten in Nordrhein-Westfalen tödliche Schüsse aus Dienstwaffen bei Polizeieinsätzen mehrfach Aufsehen erregt.