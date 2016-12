Essen Vermisster Mann tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt

In Essen hat die Polizei die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Beamte und Rettungskräfte hätten sich am Dienstagabend Zutritt zu der Wohnung des Vermissten im Stadtteil Holsterhausen verschafft, sagte ein Polizeisprecher. Die Gesamtumstände deuteten auf ein Tötungsdelikt hin.

Deshalb übernahm noch am Abend eine Mordkommission die Ermittlungen. Bei dem Toten handele es sich um einen 23-jährigen Syrer. Wie lange der junge Mann schon in Deutschland lebte, teilte die Polizei nicht mit. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte der Polizeisprecher auf Anfrage weiter.