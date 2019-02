Essen 13-Jähriger von U-Bahn mitgerissen

Ein 13-Jähriger ist in Essen von einem Zug mitgeschleift und lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hielt der Junge am Morgen gegen 7.40 Uhr an einer Haltestelle seine Hand in die U-Bahntür, teilte die Polizei mit. Als sich die Tür schloss, wurde er demnach mitgerissen.

Die Bahn fuhr anschließend vom oberirdischen Bahnsteig in einen Tunnel ein, obwohl Fahrgäste sofort die Notbremse betätigt haben sollen. Den Jungen fanden die herbeigerufenen Polizisten wenig später im Gleisbett des Tunnels. Er wurde medizinisch behandelt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Zug wird nun auf mögliche Spuren untersucht. Weiteren Aufschluss über den genauen Hergang des Unfalls sollen Aussagen von Augenzeugen geben. Seelsorger betreuten am Unglücksort Menschen, die das Geschehen miterlebt hatten.