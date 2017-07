Amokalarm in Esslingen Schüler ruft wegen bewaffnetem Mann die Polizei

Wegen eines offenbar bewaffneten Mannes ist an einer Schule in Baden-Württemberg Amokalarm ausgelöst worden. Schüler der Friedrich-Ebert-Schule in Esslingen nahe Stuttgart hatten beobachtet, dass ein Mann mit einer Waffe im Hosenbund ins Schulgebäude gegangen sei und riefen die Polizei, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend habe sich der Mann wieder entfernt.

"Momentan wird die Schule durchsucht, die Kollegen gehen durchs Gebäude", sagte der Sprecher. Verletzt wurde niemand.

Der Verdächtige ist weiterhin flüchtig. Ein im Stadtgebiet festgenommener Mann, auf den die Beschreibung der Schüler passte, wurde laut Polizei wieder freigelassen.

1210: Update zur Festnahme: Der Festgenommene wurde wieder entlassen. Tatverdächtiger weiterhin flüchtig. #FES1707 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 17. Juli 2017

Die Schüler verbarrikadierten sich in ihren Klassenräumen. Die Polizei ist mit einem Spezialeinsatzkommando sowie der Hundestaffel im Einsatz, auch ein Hubschrauber kreist über der Innenstadt. Die Schüler sollen demnächst aus ihren Klassenräumen begleitet werden.

(...) Ihre Kinder sind in den Klassenzimmern und können auch nicht raus. Wir geben Bescheid, sobald Sie ihre Kids abholen können. #FES1707 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) 17. Juli 2017

Um was für eine Waffe es sich gehandelt haben soll, konnte die Polizei bisher nicht sagen. Auch zur Identität des Mannes gibt es noch keine Angaben.