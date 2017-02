1979 verschwundener Junge Mann des Mordes an Etan Patz schuldig gesprochen

Fast 38 Jahre nach dem Verschwinden des kleinen Etan Patz in New York ist ein Urteil in dem Fall gefallen. Eine Jury befand Pedro H. des Mordes an dem Sechsjährigen für schuldig. H. zeigte keine Regung, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde.

Der Fall, einer der berüchtigtsten Kriminalfälle in der Geschichte New Yorks, nahm am 25. Mai 1979 seinen Anfang. Der damals sechsjährige Etan verschwand auf dem Weg zum Schulbus. H. arbeitete damals in einem Lebensmittelgeschäft in unmittelbarer Nähe von Patz' Wohnort im New Yorker Viertel Soho. 22 Jahre später wurde Etan für tot erklärt. Seine Leiche wurde nie gefunden.

"Die Familie Patz hat eine lange Zeit gewartet, aber wir haben endlich Gerechtigkeit für unseren wunderbaren kleinen Jungen Etan erfahren", sagte Etans Vater Stan Patz. Er sei dankbar, dass die Jury nun endlich das festgestellt habe, was er schon seit langer Zeit wisse: Dass H. vor vielen Jahren etwas Furchtbares getan habe. "Ich bin wirklich erleichtert", sagte Stan Patz.

Am Tag seines Verschwindens hatten Etans Eltern es dem Jungen erstmals erlaubt, allein zur Bushaltestelle zu gehen. Dort kam er jedoch nie an. "Es ist ein abschreckendes Beispiel, ein entscheidender Moment, ein Verlust an Unschuld", sagte Staatsanwältin Joan Illuzzi. "Etan wird für immer den Verlust dieser Unschuld symbolisieren."

H. hatte die Tat zugegeben, doch seine Anwälte sprachen von einer eingebildeten Geschichte eines psychisch kranken Mannes. Das Geständnis machte H. nach mehrstündiger Befragung. Ende 2012 widerrief er es.

"Irgendwas hat Besitz von mir ergriffen"

Ermittler hatten sich viele Jahre mit dem Fall beschäftigt, waren bis Israel gereist, um Spuren nachzugehen. H. rückte erst 2012 in ihren Fokus. Damals sagte sein Schwager, H. habe einst einer Gebetsgruppe gestanden, in New York ein Kind umgebracht zu haben. Ähnlich soll sich H. auch gegenüber einem Freund und seiner Ex-Frau geäußert haben.

Als Ermittler H. schließlich konfrontierten, gestand er, Etan in den Keller des Ladens gelockt, den Jungen gewürgt und noch lebend in eine Kiste geworfen zu haben. "Irgendwas hat Besitz von mir ergriffen", sagte H.

Die Anklage stützte sich hierauf, andere Beweismittel gab es nicht. Die Verteidigung argumentierte, H. könne Realität und Fantasie nur schwer voneinander unterscheiden; er sei bereits sechs Stunden lang befragt worden, bevor sein Geständnis aufgenommen worden sei. H.s Tochter sagte, ihr Vater habe gesagt, er sehe Engel und Dämonen. "Pedro H. ist ein seltsamer, beschränkter und verletzlicher Mann", sagte Anwalt Harvey Fishbein in seinem Schlussvortrag. "Pedro H. ist ein unschuldiger Mann."

"Werden uns erneut vor Gericht sehen"

Es war der zweite Anlauf, ein Urteil zu erlangen. 2015 hatte sich eine Jury nicht auf eine Position einigen können - ein Juror hielt H.s Geständnis für bizarr und unglaubwürdig. Manche Juroren aus dem ersten Verfahren waren im Gerichtssaal, als die Entscheidung bekannt wurde. Manche von ihnen weinten mit Stan Patz.

Allerdings kündigte die Verteidigung an, in Revision gehen zu wollen. "Ich sage es ungern, aber ich bin sehr sicher, dass wir eines Tages wieder hier sein werden", sagte Rechtsanwalt Harvey Fishbein der "New York Daily News". "Leider muss mein Mandant im Gefängnis bleiben und leider glauben wir nicht, dass das hier das Rätsel löst, was Etan 1979 passiert ist."

Fall mit Signalwirkung

Der Fall Etan Patz zeigte weit über New York hinaus Wirkung. Etan war eines der ersten vermissten Kinder, die auf Milchpackungen abgebildet waren. Der 25. Mai ist seit 1983 in den USA Tag der vermissten Kinder. Etans Eltern machten es sich zur Aufgabe, derartige Fälle ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.

Die Polizei änderte ihre Herangehensweise für Kindesentführungen, es wurde über Sicherheit unbeaufsichtigter Kinder debattiert. Nach Etans Verschwinden wurde eine nationale Hotline eingerichtet; zudem wurde es Ermittlern verschiedener Behörden erleichtert, Informationen über vermisste Minderjährige auszutauschen.