Berlin Feuer im Europa-Center war wohl fahrlässige Brandstiftung

Zur Ursache des Feuers auf dem Dach des Europa-Centers in der Berliner City-West gibt es neue Erkenntnisse: Die Polizei ermittelt in Richtung fahrlässige Brandstiftung. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass der Brand bewusst gelegt wurde, sagte eine Sprecherin am Abend. Allerdings lasse sich auch ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer derzeit noch nicht völlig ausschließen.

Am Nachmittag war auf dem Dach des Hochhauses ein Feuer ausgebrochen, eine dunkle Rauchsäule stieg auf. Nach rund einer Stunde hatten Feuerwehrleute den Brand gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen brannte eine Holzkonstruktion auf der Dachterrasse. Das Gebäude an der Tauentzienstraße mit Geschäften und Restaurants war evakuiert worden.

Das Europa-Center ist eines der Wahrzeichen der Hauptstadt, es steht direkt neben der weltberühmten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Das markante Gebäude am Breitscheidplatz gilt als ein Wahrzeichen des Berliner Westens. Der Bau wurde Mitte der Sechzigerjahre errichtet und steht unter Denkmalschutz.