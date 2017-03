Europol-Chef Wainwright im Interview Wie schützen Sie uns gegen Terroristen?

Am Donnerstag stellt die europäische Polizeibehörde Europol eine groß angelegte Studie zur organisierten Kriminalität vor, basierend auf der "größten Datenmenge, die je in Europa gesammelt und analysiert wurde", sagt Rob Wainwright. Der gebürtige Waliser, Jahrgang 1967, ist seit 2009 Direktor von Europol. Er beschäftigt sich seit langem mit der organisierten Kriminalität und Terrorismus. Unter seiner Führung gründete Europol das Anti-Terror-Zentrum in Den Haag.

SPIEGEL: Herr Wainwright, nach den Anschlägen von Paris und Brüssel haben Sie gewarnt: Weitere Attentate werden folgen. Hört der Terror nie auf?

Wainwright: Wir arbeiten sehr, sehr hart daran, Anschläge zu verhindern, aber es wird weitere geben. Wir haben in den letzten zwei Jahren zwölf größere Terroranschläge in Europa erlebt - und leider sind die Voraussetzungen für weitere gegeben.

SPIEGEL: Was unternehmen Sie dagegen?

Wainwright: Wir haben den Bewegungsspielraum für den "Islamischen Staat" (IS) in Europa deutlich eingeschränkt, indem die Sicherheitsbehörden innerhalb der EU im Kampf gegen Terror besser zusammenarbeiten. Das wurde höchste Zeit. In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Menge an Daten verzehnfacht, die nationale Sicherheitsbehörden mit Europol austauschen. Das ist der Kern jeder erfolgreichen Strategie gegen die Terroristen: Informationen sammeln und austauschen.

SPIEGEL: Dennoch konnte der Attentäter von Berlin, Anis Amri, durch mehrere europäische Länder flüchten, bevor die Polizei ihn bei Mailand durch Zufall stellte.

