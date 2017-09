Nach Evakuierung in Frankfurt Mehrere Menschen in Gewahrsam genommen

Es war die größte Evakuierung in der deutschen Nachkriegsgeschichte: Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Frankfurt mussten mehr als 60.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, damit der Sprengkörper entschärft werden konnte. Einige Anwohner leisteten jedoch Widerstand und behinderten so die Arbeiten.

Laut Angaben der Polizei weigerten sich mehrere Frankfurter, die Sperrzone rund 1,5 Kilometer um den Fundort der Bombe herum zu verlassen. Nun drohen ihnen rechtliche Konsequenzen. Ein Polizeisprecher sagte, mindestens fünf Menschen seien in Gewahrsam genommen worden.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter erklärte die Polizei, die Beamten hätten zudem 298 Platzverweise ausgesprochen, 19 Wohnungen geöffnet und die Identität von 36 Menschen festgestellt.

Mit etwas Verzögerung konnte die Bombe am Sonntagabend entschärft werden. Zuvor hatte nicht nur der Widerstand der Anwohner für Probleme gesorgt, auch bei der Entschärfung der Bombe gab es Komplikationen.