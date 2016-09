Explosion in New York Polizei jagt zweiten Sprengsatz kontrolliert in die Luft

Die New Yorker Polizei hat eine Bombe kontrolliert gesprengt, die am Wochenende vermutlich in der Stadt explodieren sollte. Der explosive Gegenstand wurde wenige Blocks von dem Ort gefunden,an dem am Samstag bereits eine andere Bombe explodiert war und 29 Menschen verletzt hatte.

Wie die Polizei bestätigte, handelte es sich bei der zweiten Bombe um einen mit Sprengstoff gefüllten Schnellkochtopf, an dem ein Handy angebracht war. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sagte, der zweite Sprengsatz ähnle vom Aufbau her dem ersten, nannte aber keine weiteren Details.

Experten sollten die Überreste nun untersuchen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei beiden Bomben ein Sprengstoff verwendet, der oft bei Schießübungen zum Einsatz kommt und der leicht in vielen US-Sportläden zu kaufen ist.

Wie der Fernsehsender CNN berichtete, sollen Ermittler zudem einen Mann ins Auge gefasst haben, der laut Aufnahmen von Überwachungskameras an beiden Bombenfundorten unterwegs gewesen sein soll.

FBI befragte Verdächtige

Das FBI von New York teilte indessen via Twitter mit, es habe ein Auto mit fünf Personen an Bord gestoppt. Den Insassen sei kein Verbrechen vorgeworfen worden, allerdings habe man sie zu den Geschehnissen am Wochenende befragt.

We did a traffic stop of a vehicle of interest in the investigation. No one has been charged with any crime. The investigation is continuing — FBI New York (@NewYorkFBI) 19. September 2016

Im nahe gelegenen Ort Elizabeth im Bundesstaat New Jersey wurde zudem am Sonntagabend ein verdächtiger Gegenstand in einem Mülleimer entdeckt und von einem Entschärfungskommando gesprengt. Es handelte sich nach einem Bericht von CNN um einen Rucksack mit mehreren möglichen Rohrbomben. Arbeiter hatten die Polizei gerufen, als ihnen ein Rohr und mehre Kabel aufgefallen waren.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, soll es sich bei dem gefundenen Gegenstand um einen Rucksack gefüllt mit fünf Bomben gehandelt haben. Eine der Bomben sei unkontrolliert detoniert, als die Polizei versucht habe sie mit einem Roboter zu entschärfen. Ob es durch die Detonation Verletze gab, ist noch unklar.

Bereits am Samstag war in Seaside Park in New Jersey eine von drei miteinander verbundenen Rohrbomben in einer Mülltonne detoniert. Sie galten vermutlich einem Rennen der Marineinfanterie mit mehr als 5000 Teilnehmern. Dank einer Verzögerung des Rennens wurde niemand verletzt.

Ob eine Verbindung zwischen den Bombenfunden in New York und New Jersey besteht, steht derzeit noch nicht fest.